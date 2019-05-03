شكرا لقرائتكم خبر عن 26 لاعب فى قائمة المصرى استعداداً لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذي يبدأ اليوم بأحد فنادق مدينة الاسماعيلية والذي يستعد الفريق من خلاله لمباراته المؤجلة من الجولة الثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره بيراميدز والمقرر اقامتها في الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش بالسويس.

وتضم القائمة 26 لاعباً هم:

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، محمود السيد ، الناشئ محمد شحاته.

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خط الدفاع : أحمد شوشة ، اسلام أبو سليمة ،مصطفى طيارة ، كريم العراقي ، محمد شطة ، الحسيني سمير ، الناشئ حسام أشرف.

خط الوسط :عمرو موسى ، فريد شوقي ، إيزي إيميكا ، سعيدو سينبوري ، عبد الله بيكا ، إسلام عيسى ، محمد جابر ، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، عمر كمال عبد الواحد ، حسين رجب ، محمد جريندو ، اسلام عطية ، ايزيكال باسي.

خط الهجوم :محمود وادي ، أوستين أموتو.