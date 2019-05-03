شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى لـ "تريزيجيه": مبروك ياصاحبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ رمضان صبحى لاعب الأهلى زميله السابق محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركى بمناسبة تواجده فى التشكيلة المثالية للدورى التركى هذا الموسم.

ونشر رمضان صبحى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة لتريزيجيه أثناء تسلمه الجائزة وعلق قائلا : "مبروك ياصاحبى"

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ويقدم محمود تريزيجيه مستويات رائعة مع قاسم باشا الموسم الحالى، حيث سجل 9 أهداف وصنع مثلها بمسابقة الدورى التركى، فيما تم اختياره أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن شهر مارس الماضى.

في ذات الصدد، حرص نادي قاسم باشا على تقديم التهنئة إلى لاعبه محمود تريزيجيه بمناسبة إختياره ضمن التشكيلة المثالية لمسابقة الدوري التركي هذا الموسم.

وكتب نادي قاسم باشا عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، نهنىء لاعبنا محمود تريزيجيه الذي تم إختياره فى التشكيلة المثالية ( سوبر 11 ) لمسابقة الدوري التركي موسم 2018 – 2019 من الاتحاد التركي".