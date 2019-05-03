شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الموافق 3 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونرصد أبرزها فى السطور التالية..

شهدت الجلسة الأخيرة بين مرتضى منصور، رئيس الزمالك، مع اللاعبين فى حضور الجهاز الفنى، مداعبات من جانب رئيس النادى الأبيض للسويسرى كريستيان جروس قبل سفر البعثة اليوم إلى تونس استعداداً لمواجهة النجم الساحلى التونسى، بعد غد الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية.

حرص الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى، على تدريب اللاعبين خلال مران اليوم الجمعة على كيفية الضغط على المنافس مع الاستلام والتسلم السريع للكرة، حيث أوقف لاسارتى المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتصحيح بعض الأمور الفنية خلال التقسيمة القوية للاعبى الفريق التى أجراها فى مران اليوم بدون مشاركة حراس المرمى

أصدر اتحاد الكرة المصرى، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، بياناً يهنئ خلاله نجمى المنتخب الوطنى أحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجيه.

Advertisements

طالب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، لاعبى الفريق بالاستعداد الجيد لمواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستجمع الفريقين الأحد المقبل، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب فى برج العرب بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.

جدد أحمد فتحى نجم النادي الأهلى والمنتخب الوطني طلب تعديل قيمة عقده الأخير الذي تم توقيعه مؤخراً، مطالباً المساواة بعقود اللاعبين الكبار فى الفريق أمثال حسام عاشور ووليد سليمان، ووضع مسئولو الأهلي مبلغ 3 ملايين جنيه بعقد أحمد فتحي في الموسم الواحد،، بخلاف باقى اللاعبين الكبار الموضوع لكلاً منهم 5 ملايين جنيه سنويآ.

رفض خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، أى محاولات لضم محمود كهربا لاعب الزمالك لصفوف الفراعنة فى بطولة أمم افريقيا، رغم ظهور اللاعب بمستوى طيب مع ناديه خلال الفترة الأخيرة.

طلب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، تحديد قائمة الراحلين عن الأبيض بنهاية الموسم الجارى، وذلك خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لتسويقهم بشكل جيد قبل فتح باب الانتقالات الصيفية للموسم المقبل حتى تستفيد القلعة البيضاء ماديًا منهم.