شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نجيب أول مصرى يشارك فى معسكر الموهوبين وكأس العالم للباراكانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الاتحاد الدولى للكانوى والكياك دعوة رسمية الى أول لاعب باراكانوى مصرى( إعاقة حركية) أحمد محمد نجيب للانتظام فى معسكر الموهوبين للعبة المقرر إقامته بالمجر خلال الشهر الجارى.

وعقب انتهاء المعسكر يشارك بطلنا المصرى أحمد محمد نجيب فى بطولة كأس العالم للباراكانوى المرحلة الأولى فى بولندا مع نجوم اللعبة من كل انحاء العالم .

ويقام المعسكر الدولى وبطولة كأس العالم خلال الفترة من 12 الى 27 مايو الجارى حيث يسافر نجيب أولا إلى المجر ومنها بعد ذلك إلى بولندا .

Advertisements

وكان اتحاد الكانوى والكياك برئاسة المستشار محمد السكرى قد قام فى شهر فبراير الماضى ببدء نشاط الباراكانوى لأول مرة فى مصر بعد مخاطبة الاتحاد الدولى للعبة وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد الداوودى .

وأكد المستشار محمد السكرى أن الاتحاد ادخل نشاط الباراكانوى ضمن أنشطته باعتبار ذلك حق لأصحاب الهمم طالما يملكون القدرة على ممارسة الرياضة .

أضاف أن مصر سيكون لها ابطال عالميين فى الباراكانوى واللاعب أحمد نجيب سيكون أحد هولاء دون شك لما يملكونه من اصرار وعزيمة غير عادية وسيتم توفير كل الدعم والامكانيات اللازمة ليتميزوا فى الباراكانوى لرفع اسم وعلم مصر فى مختلف المحافل الدولية والعالمية .