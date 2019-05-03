شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى عن مواجهة النجوم: انتهى زمن المباريات السهلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد يوسف، المدرب العام للأهلي أن مواجهة فريق النجوم ليست سهل كما يظن البعض لأنها أمام فريق ينافس في المنطقة الخطرة بجدول الدوري بجانب أن الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة دائماً ما تكون قوية وصعبة على أهل "القمة والقاع".
وأوضح محمد يوسف أن الاهلي يحترم جميع منافسيه بعيداً عن ترتيبهم في جدول المسابقة كما أن الاهلي هدفه واضح وهو الفوز بالثلاث نقاط من أجل التتويج باللقب المحلي لأسعاد جماهير الفريق، رافضاُ فكرة المواجهات السهلة مؤكد أن الحديث عن هذا الأمر لم يعد مقنعا ولا منطقياً.
ويلعب مساء بعد غد ، الأحد، مع النجوم بإستاد بتروسبورت في الدوري الممتاز ، علماً بأن الاهلي ينافس بيراميدز على قمة الدوري بـ64 نقطة لكلاً منهما وأن كان بيراميدز يتفوق بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة كما أنه خاض مباراتين أكثر من الأهلي ، أما النجوم فيحتل المركز الأخير في الدوري بـ25 نقطة.
وشدد محمد يوسف على أن مستوى الفريق يتقدم من مباراة لأخرى بفضل زيادة الإنسجام بين اللاعبين وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني فضلاً عن عودة المصابين التى منحت الفريق قوة واضحة خلال الأسابيع الماضية حيث كان وليد سليمان نجم الفريق اخر العائدين من الإصابة وظهر بشكل جيد في لقاء طلائع الجيش الأخير.
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