محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن: شارك مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ظهر اليوم الجمعة في تشييع جنازة نورا أحمد كمال حافظ، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد "سيدات" بالنادي والتي وافتها المنية أمس. وحرص الخطيب وأعضاء مجلسه علي تشييع الجنازة، كما حضرها حسن حمدي رئيس النادي الأسبق وعبدالعزيز عبد الشافي، وشهد الجنازة مديرو الأفرع وقطاع النشاط الرياضي ولاعبو ولاعبات الفرق الرياضية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- الخطيب وحسن حمدي وزيزو يشيعون جنازة نورا حافظ لاعبة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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