رونالدو يتحدث على مطالب عودته لريال مدريد وإمكانية اعتزاله في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، أن مطالب جماهير ريال مدريد الإسباني بعودته للفريق الملكي تسعده، مشيرًا إلى صعوبة انتقاله إلى صفوف الغريم التقليدي برشلونة في يوم ما.

وقال رونالدو، في مقابلة أجراها مع صحفية "إل بايس" الإسبانية: "في إسبانيا يعاملني الناس بطريقة جيدة، بغض النظر عن المشاكل الضريبية التي لا يمكن نسيانها، فإنني أواصل السير إلى الأمام ورأسي مرفوع وحياتي كتاب مفتوح".

وأضاف: "أحب الناس في مدريد، يعلمون أنني قدمت الكثير للريال وعندما يقابلوني في الشارع يقولون لي (عد يا كريس، سيكون هذا المكان منزلك دائمًا)، وأحب أن أسمع ذلك دائما".

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وتحدث كريستيانو عن إمكانية اعتزاله في برشلونة قائلا: "برشلونة ليست مدينتي، ذهبت إلى هناك مرة أو مرتين، وأحسست أنهم لا يحبون رونالدو كثيرًا، لكن يبقى الأمر طبيعيًا بسبب المنافسة التي بيننا".

وتابع: "دائمًا تكون الأضواء مسلطة عليّ وتكون الجماهير على استعداد لإطلاق الأحكام، يقولون لقد انتهى ووصل عمره إلى 33 أو 34 أو 35 عاما، ويجب أرغب دائمًا في مفاجئة الجميع".

وأكمل: "يروني الناس كشخص لا يمكن أن يعاني من مشكلة أبدا ويقولون كيف يمكن أن يكون حزينا بسبب الأموال التي لدي، فهم يعتقدون أن المال يلغي كل المشاكل، وأنك إذا امتلكت المال فلن تعيش لحظات صعبة في حياتك".

وأتم صاحب الـ34 عامًا تصريحاته قائلا: "يجب أن تفهم أن الناس لا يفكرون مثلك ولا يعيشون ما تعيشه، وأتفهم أنهم ينتظرون فشل كريستيانو في تنفيذ ركلة جزاء أو اللعب بشكل سيء في مباراة حاسمة، لكنها الحياة وأنا مستعد لها".