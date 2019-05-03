النجوم لمصراوي: سنحدد مصير الحضري بعد مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، أن عصام الحضري حارس مرمى الفريق يعاني من إصابة، مؤكدًا أن هذا الأمر أثّر على مشاركته مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال الطويلة، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة: "سيتم تحديد مصير عصام الحضري والإفصاح عن كل شيء بعد المباراة المقبلة أمام الأهلي".

ويستعد النجوم لمواجهة الأهلي المقرر لها بعد غد الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد بتروسبورت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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وأضاف الطويلة: "الفريق مقبل على مباراة هامة أمام الأهلي، وبالتالي نريد الاستقرار للاعبين".

واكتفى رئيس النجوم بالحديث عن مستقبل الحضري في الوقت الحالي بالرد قائلا: "الحضري يعاني من إصابة وسنقوم بعلاجه، وسنتحدث عن كافة التفاصيل بعد مباراة الأهلي".

يُذكر أن الحضري (46 عامًا) انتقل إلى نادي النجوم في يناير الماضي قادمًا من الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.