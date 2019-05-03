ضربة موجعة لليفربول قبل لقاء نيوكاسل

سيغيب لاعب الوسط الغيني، لفريق ليفربول الإنجليزي، نابي كيتا، عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بحسب ما أكد مدربه الألماني يورغن كلوب، اليوم الجمعة.

أشار كلوب إلى إصابة “خطيرة جداً” عانى كيتا منها خلال خسارة فريقه أمام برشلونة 0-3، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وترك كيتا المباراة في الدقيقة 24 بعد تعرضه لإصابة عضلية في فخذه، ودخل بدلاً منه جوردان هندرسون.

وأشار كلوب خلال مؤتمر صحافي قبل مواجهة نيوكاسل في مباراة بالغة الأهمية للفريق “الأحمر” في الدوري المحلي، إلى أن كيتا سيغيب عن الملاعب 8 أسابيع.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتب “البريميرليغ” بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، وذلك قبل جولتين على نهاية الدوري.