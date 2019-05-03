كين يدعم مشجعة تعرضت للتنمر

وجه مهاجم توتنهام هوتسبير، هاري كين، دعوة إلى مشجعة تعرضت للتنمر الإلكتروني، بسبب رقصها في الإستاد الجديد للنادي للمشاركة في مراسم تقليدية خلال المباراة الأخيرة بالموسم في الدوري الإنجليزي.

نشر مشجع فيديو لإبنته إيلا (16 عاماً)، والمصابة بمتلازمة داون، وهي ترقص في الإستاد بعد خسارة توتنهام 0-1 أمام وست هام يونايتد.

لكن الفتاة تعرضت للتنمر من مشجعين غاضبين بعد النتيجة وسخر البعض من حالتها.

وقال الأب نيل ماركام لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي: “أطلق أشخاص بعض الألقاب على إيلا، وسخروا منها بسبب طريقة رقصها وشكلها، تعرضت لمعاملة سيئة أيضاً، لأن لدي طفلة تعاني من متلازمة داون”.

Advertisements

وجذب الفيديو أنظار المهاجم كين الذي طلب من إيلا “مواصلة الرقص”، ودعاها للمشاركة في مراسم تقليدية قبل مباراة إيفرتون بملعب توتنهام 12 مايو (أيار).

وقال كين في فيديو مخصص إلى إيلا: “أريد أن أشكرك على تشجيعك الرائع، أنتي مصدر فخر لأسرتك أيضاً”.

وأضاف: “أنتي مشجعة مخلصة، ونحن نعرف هذا، لذا نحب أن تشاركي في مراسم آخر مباراة بالموسم، استمري في الرقص وافعلي كل شيء تحبيه، ولكي منا كل الحب”.