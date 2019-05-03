هكذا يحفز مرتضى منصور لاعبي الزمالك من أجل تخطي النجم الساحلي والتأهل إلى نهائي الكونفدرالية

وعد رئيس نادي الزمالك لاعبي الفريق، بصرف مكافأت خاصة في حال تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة النجم الساحلي المقرر لها بعد غدا في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد رئيس الأبيض خلال لقائه باللاعبين في المران الأخير أمس، أنه سوف يجهز مكافأت خاصة، من أجل التأهل للمباراة النهائية، مطالبا الجميع بالظهور بشكل جيد، واللعب على الفوز وليس من أجل الخروج بالتعادل خشيا من تلقي الخسارة.

ويلتقي الفريق البيض أمام النجم الساحلي، يوم الأحد المقبل، على ملعب سوسة، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، ويحتاج الأبيض للتعادل أو الفوز بأي نتيجة، للتأهل للمباراة النهائية، بعد الفوز في الذهاب بهدف دون رد.