23 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

أعلن حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرره الاحد علي ملعب استاد الجبل الأخضر في اطار منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر. وضمت القائمة كلا من.. الهانى سليمان ، محمود الزنفلي، صبحى سليمان ،محمد رزق، محمد انور، بازوكا ، محمود شعبان، السيد سالم، احمد توفيق، محمد ناصف، كريم الديب، ولاس سيلفا ، احمد داوود، خالد الغندور ، محمد عادل، نور السيد، مانجا، كريم ممدوح، عمار حمدى ، خالد قمر، رزاق سيسيه، جدو ، تشوكا.

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