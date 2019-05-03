اخبار الرياضه

الزمالك يتبرأ من أكاديمته في قنا

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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كشف محمد رأفت عطية رئيس أكاديميات كرة القدم بنادي الزمالك حقيقة ماتردد عن أن القلعة البيضاء تمتلك اكاديمية في محافظة قنا

وشدد رأفت عطية أن الزمالك ليس له أكاديمية في محافظة قنا

وأشار الي أنه يحذر اي شخص يحاول أن يستغل اسم الزمالك في مثل هذه الأمور

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