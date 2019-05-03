المنتخب الأوليمبي يخوض 4 وديات أفريقية في سبتمبر وأكتوبر

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، خوض 4 مباريات أفريقية في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وقال غريب في تصريحات خاصة، إن

وديتي أوزبكستان وودية فلسطين المقرر لهم يونيو المقبل هم آخر وديات المنتخب مع مدارس آسيويةأو أوروبية، موضحًا أن الفريق القومي سيخوض وديتين إفريقيتين في سبتمبر ومثلهما في أكتوبر.

يستعد المنتخب الأوليمبي لخوض بطولة أفريقيا التي ستقام نوفمبر المقبل في مصر، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.