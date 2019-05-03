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المنتخب الأوليمبي يخوض 4 وديات أفريقية في سبتمبر وأكتوبر

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قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، خوض 4 مباريات أفريقية في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وقال غريب في تصريحات خاصة، إن

وديتي أوزبكستان وودية فلسطين المقرر لهم يونيو المقبل هم آخر وديات المنتخب مع مدارس آسيوية
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أو أوروبية، موضحًا أن الفريق القومي سيخوض وديتين إفريقيتين في سبتمبر ومثلهما في أكتوبر. 

يستعد المنتخب الأوليمبي لخوض بطولة أفريقيا التي ستقام نوفمبر المقبل في مصر، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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