قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، خوض 4 مباريات أفريقية في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
وقال غريب في تصريحات خاصة، إنوديتي أوزبكستان وودية فلسطين المقرر لهم يونيو المقبل هم آخر وديات المنتخب مع مدارس آسيوية
يستعد المنتخب الأوليمبي لخوض بطولة أفريقيا التي ستقام نوفمبر المقبل في مصر، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الأوليمبي يخوض 4 وديات أفريقية في سبتمبر وأكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.