أحمد نجيب أول مصرى يشارك في معسكر الموهوبين وكأس العالم للباراكانوى

وجه الاتحاد الدولى للكانوى والكياك دعوة رسمية إلى أول لاعب باراكانوى مصرى(إعاقة حركية) أحمد محمد نجيب للانتظام فى معسكر الموهوبين للعبة المقرر إقامتها بالمجر خلال الشهر الجارى.

وعقب انتهاء المعسكر يشارك بطلنا المصرى أحمد محمد نجيب فى بطولة كأس العالم للباراكانوى المرحلة الأولى فى بولندا مع نجوم اللعبة من كل أنحاء العالم .

ويقام المعسكر الدولى وبطولة كأس

العالم خلال الفترة من 12 إلى 27 مايو الجارى حيث يسافر نجيب أولا إلى المجر ومنها بعد ذلك إلى بولندا.

وكان اتحاد الكانوى والكياك برئاسة المستشار محمد السكرى قد قام فى شهر فبراير الماضى ببدء نشاط الباراكانوى لأول مرة فى مصر بعد مخاطبة الاتحاد الدولى للعبة وتم

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تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد الداوودى .

وأكد المستشار محمد السكرى أن الاتحاد أدخل نشاط الباراكانوى ضمن أنشطته باعتبار ذلك حق لأصحاب الهمم طالما يملكون القدرة على ممارسة الرياضة .

أضاف قائلًا إن مصر سيكون لها أبطال عالميون فى الباراكانوى واللاعب أحمد نجيب سيكون أحد هؤلاء دون شك لما يملكونه من إصرار وعزيمة غير عادية وسيتم توفير كل الدعم والإمكانيات اللازمة ليتميزوا فى الباراكانوى لرفع اسم وعلم مصر فى مختلف المحافل الدولية والعالمية .