المقاصة يطلب رسمياً أحمد الشيخ من الأهلي

دخل نادي مصر المقاصة في مفاوضات رسمية مع إدارة الأهلي للتعاقد مع أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق في الموسم الجديد. ألعاب الفريق في الموسم الجديد. وطلب المقاصة من إدارة الأهلي معرفة الطلبات المالية حال الاستغناء عن الشيخ سواء نهائياً أو على سبيل الإعارة. ولم يشارك الشيخ باستمرار مع الفريق الأحمر خلال الموسم الحالي.

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