رسمياً : ليونيل ميسي لاعب الاسبوع في دوري أبطال أوروبا

توج ليونيل ميسي لاعب برشلونة بجائزة لاعب الاسبوع في دوري أبطال أوروبا، والتي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بناء علي تصويت الجماهير. الجماهير. وجاء اختيار ميسي بعد تألقه الكبير امام ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، حيث سجل هدفين خلال اللقاء الذي أنتهى بثلاثية نظيفة. وتفوق ميسي علي الاعبين المرشحين معه للجائزة وهم زميله بالفريق الأوروجولويس سواريز ، وفرانك دي يونج ، فان دي بيك لاعبا أياكس الهولندي.

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