رئيس المقاولون يكرم فرق الجمباز

قام المهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة بتكريم فرق الجمباز بالنادي والتي شاركت ببطولتي الجمهورية والقاهرة وحصلت على ميداليات متنوعة، بحضور د. إيهاب أمين عيسوى رئيس اتحاد الجمباز و د. نهاد زايد المدير التنفيذى للاتحاد والمهندس كريم رأفت عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب وجلال فراج المشرف على النادى والدكتور خالد حسب الله

مدير النشاط الرياضي بالنادي و الكابتن أحمد شاكر المدير الفنى للجمباز.

وفي كلمته بالاحتفال أثنى المهندس محسن صلاح على الدور الهام لأولياء أمور اللاعبين وعلى الجهد المبذول مع أبنائهم ورعايتهم دراسياً ورياضياً خاصة فى هذه السن المبكرة خاصة مع تحقيق اللاعبين ميداليات

مختلفة.

وطالب رئيس النادي أولياء الأمور بممارسة رياضة المشي أثناء ممارسة أبنائهم للرياضة حتى يستفيدوا بالوقت ويستمتعوا بصحة جيدة، كما وجه الشكر للقائمين على اللعبة.

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بدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى عن رياضة الجمباز بالنادى تلاه عروض وفقرات استعراضية للفرق المختلفة بنين وبنات أظهرت مهاراتهم وسط تفاعل من أولياء الأمور الذين وجهوا الشكر لرئيس مجلس الإدارة.

وفي نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات التقدير والجوائز على على اللاعبين المتميزين وعلى الأجهزة الفنية للجمباز.