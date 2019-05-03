اشتباكات في البطولة العربية لكمال الأجسام.. والوفود تستنكر الأحداث

فضيحة جديدة شهدتها البطولة العربية لكمال الأجسام والتي أقيمت مؤخرًا بمحافظة أسيوط، وشهدت "خناقة" مؤسفة بين الوفود العربية المشاركة.
وقامت اللجنة المنظمة باستدعاء الأمن للقبض علي اللاعبين المصريين، وحاول رئيس الاتحاد المشطوب بقرار المحكمة الرياضية تخفيف حدة الأزمة بإرسال مقطعصوتي لرؤساء الوفود العربية المشاركة أكد خلاله الزج باللاعبين أصحاب الأزمة في السجن بعد القبض عليهم، ومتعهدا ببقائهم في السجن لفترة طويلة.
كان وفد العراق قد انتقد ما حدث في البطولة،
الغريب أن الاتحاد لم يلتزم بالقرار السابق لوزارة الرياضة بعدم المشاركة في أي بطولة دولية إلا بعد إجراء كشف المنشطات للاعبين المقرر مشاركتهم، وهو أيضا ما اعترضت عليه بعض الدول المشاركة.
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