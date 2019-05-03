فتح كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، احتمالية أن يكون مدربًا ويتجه لمجال التدريب في كرة القدم عقب اعتزاله.
وقال رونالدو في حواره مع "ألـ باييس" الإسبانية: "اتجاهي للتدريب عقب الاعتزال؟ في الحقيقة أنا لا أريد أن أبتعد عن كرة القدم، مهنة التدريب أمر رائع جدًا،
وأضاف:"ولاية زيدان الثانية مع ريال مدريد؟ زيدان قادر على النجاح مع المرينجي في ولايته الثانية بالتأكيد".
وانضم رونالدو إلى يوفنتوس في الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد مقابل 117 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو: قد أتجه للتدريب بعد اعتزالي كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.