رونالدو: قد أتجه للتدريب بعد اعتزالي كرة القدم

فتح كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، احتمالية أن يكون مدربًا ويتجه لمجال التدريب في كرة القدم عقب اعتزاله.

وقال رونالدو في حواره مع "ألـ باييس" الإسبانية: "

اتجاهي للتدريب عقب الاعتزال؟ في الحقيقة أنا لا أريد أن أبتعد عن كرة القدم، مهنة التدريب أمر رائع جدًا،الكثير من الأصدقاء نصحوني بها".

وأضاف:"ولاية زيدان الثانية مع ريال مدريد؟ زيدان قادر على النجاح مع المرينجي في ولايته الثانية بالتأكيد".

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس في الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد مقابل 117 مليون يورو.