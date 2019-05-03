مجلس الأهلي يشارك في تشييع جنازة نورا حافظ

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ظهر اليوم الجمعة، على المشاركة في تشييع جنازة نورا أحمد كمال حافظ، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات جنازة نورا أحمد كمال حافظ، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيداتبالنادي والتي وافتها المنية أمس. وشارك في تشييع الجنازة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، ومديرو الأفرع وقطاع النشاط الرياضي ولاعبو ولاعبات الفرق الرياضية.

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