إنبي يفتقد جهود سافيولا أمام الاتحاد السكندري

تأكد غياب عمر سافيولا مهاجم إنبي عن لقاء الاتحاد السكندري الجمعة المقبلة في الجولة 32 للدوريالممتاز.
جاء غياب سافيولا نظرا لحصوله على الإنذار الثالث في
كان إنبي قد فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف بالجولة 31 للدوري الممتاز وتجددت آماله في البقاء بالممتاز.
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