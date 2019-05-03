إنبي يفتقد جهود سافيولا أمام الاتحاد السكندري

تأكد غياب عمر سافيولا مهاجم إنبي عن لقاء الاتحاد السكندري الجمعة المقبلة في الجولة 32 للدوري الممتاز. الممتاز. جاء غياب سافيولا نظرا لحصوله على الإنذار الثالث في لقاء بتروجت بالجولة 31 للدوري. كان إنبي قد فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف بالجولة 31 للدوري الممتاز وتجددت آماله في البقاء بالممتاز.

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