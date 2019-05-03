الشرط الجزائي يهدد استمرار نيمار مع باريس سان جيرمان

فجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية مفاجأة بشأن عقد نيمار دي سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وإحتمالية رحيله عن الفريق.
وقالت الصحيفة الإسبانية إن نيمار يمكنه الرحيل بمبلغ أقلمن الذي جاء به، طبقًا لعقد اللاعب مع الفريق، حيث سيكون قيمة كسر عقد نيمار 140 مليون يورو، ابتداءً من
وكان نيمار قد انضم لصفوف الفريق الباريسي في صيف 2017، قادمًا من صفوف برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو.
وشارك نيمار في 21 مباراة هذا الموسم مع فريقه في جميع المسابقات، وسجل 18 هدفا، وصنع 8 أهداف.
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