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الشرط الجزائي يهدد استمرار نيمار مع باريس سان جيرمان

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فجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية مفاجأة بشأن عقد دي سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وإحتمالية رحيله عن الفريق.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن نيمار يمكنه الرحيل بمبلغ أقل

من الذي جاء به، طبقًا لعقد اللاعب مع الفريق، حيث سيكون قيمة كسر عقد نيمار 140 مليون يورو، ابتداءً من
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يونيو العام المقبل.

وكان نيمار قد انضم لصفوف الفريق الباريسي في صيف 2017، قادمًا من صفوف الإسباني مقابل 222 مليون يورو.

وشارك نيمار في 21 مباراة هذا الموسم مع فريقه في جميع المسابقات، وسجل 18 هدفا، وصنع 8 أهداف.

 

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