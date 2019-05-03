رياضة | نجم الأهلي السابق يشترط الحصول على مليون دولار للعب للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يشترط الحصول على مليون دولار للعب للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشترط الغاني جون آنطوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الحصول على مليون دولار نظير الانضمام إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل بعد الاتصالات التي تمت مع اللاعب عن طريق بعض الوسطاء لرغبته في ترك الفريق الفيومي وخوض تجربة جديدة خلال الموسم المقبل.

ويرى مسئولو الزمالك أن المقابل المادي كبير ويحاولون تخفيض الجانب المالي حال اتمام الصفقة، ولم يمانع مسئولو المقاصة في بيع آنطوي خلال الموسم المقبل وتحقيق مكسب مادي من ورائه بعدما تلقى اللاعب عدة عروض في يناير الماضي وأجلوا رحيله لضيق الوقت وتعثر الاتفاق مع مهاجم بديل.

وبات المغربي حميد أحداد قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الزمالك في الصيف المقبل بسبب تراجع مستواه بشكل كبير والانتقادات المستمرة له من جانب الإعلام والجماهير.