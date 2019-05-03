رياضة | وادي دجلة يغري تاكيس جونياس بـ20 ألف دولار شهريا للتجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وادي دجلة يغري تاكيس جونياس بـ20 ألف دولار شهريا للتجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى المدرب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة، عدة عروض للرحيل عن صفوف الفريق الدجلاوي نهاية الموسم الجاري

وعرض مسؤولو وادي دجلة على المدرب اليوناني زيادة عقده إلى 20 ألف دولار شهريا، من أجل الموافقة على الاستمرار مع الفريق وخاصة في ظل الأداء الجيد الذي يؤدي به وادي دجلة في الموسم الحالي.

وطلب تاكيس جونياس مهلة من مسؤولي النادي الدجلاوي قبل أن يحسم مصيره مع الفريق، وخاصة وأنه تلقى عرضين جدين من الفيصلي السعودي والوصل الإماراتي فضلا عن ترشيحه لتولي المهمة الفنية للزمالك خلفا للسويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي لأبناء ميت عقبة والذي ينتهي تعاقده مع الفريق في شهر يونيو المقبل.

ويحتل وادي دجلة حاليا المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة جمعهم من الفوز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 13 مباراة.