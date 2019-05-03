رياضة | مفاجأة.. برشلونة يعيد محمد صلاح لحسابات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. برشلونة يعيد محمد صلاح لحسابات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفاجأة جديدة، عاد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للحسابات الفنية لريال مدريد في الصيف المقبل.

ونجح صلاح في لفت أنظار ريال مدريد في الآونة الأخيرة، بعدما تصدر هدافي البريمير ليج من جديد.

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وأكد موقع البرنابيو الإسباني بأن هناك كشافين من ريال مدريد تواجدو في مواجهة برشلونة وليفربول الماضية في ملعب الكامب نو معقل برشلونة في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتابع الموقع الإسباني إلى أن مسئولي ريال مدريد حرصوا على التواجد في المباراة لمراقبة عدة لاعبين لكنهم تفاجئوا بمستوي وآداء محمد صلاح أمام برشلونة في الكامب نو.

وذكر الموقع الإسباني أنه على الرغم من عدم دخول محمد صلاح بقوة في قائمة التعاقدات لكنه بات حلا في حال تعثر الريال في أي من الصفقات القوية التي يريدها.