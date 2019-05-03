رياضة | عاجل.. الأهلي يحدد بديل أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحدد بديل أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مسئولو النادي الأهلي، مفاوضاتهم مع المهاجم التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، ليكون أولى تدعيمات الفريق في الانتقالات الصيفية.

ويسعى الأهلي لإيجاد بديل قوي لوليد أزارو، والذي بات قريبا من الرحيل عن الفريق بسبب تراجع مستواه.

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ونجح الأهلي، في الحصول على موافقة مبدئية من التوجولي كودجو لابا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي، للحصول على خدماته بالصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة البرلمان الغربية فإن اللاعب كودجو رحب بمفاوضات الأهلي، وأبدى رغبته في الانتقال إلى الفريق الأحمر، وارتداء قميصه بالموسم الجديد.