رياضة | زيدان يحدد بديل بوجبا في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحدد بديل بوجبا في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بديلا قويا للفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد تحسبا لفشل المفاوضات معه.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية بأن فان بيك نجم وسط آياكس الهولندي دخل قائمة اهتمامات ريال مدريد في سوق الإنتقالات الصيفية في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة الماركا الإسبانية أن آداء لاعبي آياكس هذا الموسم دفع الكثير من الأندية لطلب التعاقد معهم مثل دي ليخت وزياش وفان بيك وتاديتش بالإضافة لانضمام دي يونج إلى برشلونة بشكل رسمي.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد وضع فان بيك نجم وسط آياكس في قائمة الخطة البديلة خاصة بعد الآداء المميز الذي قدمه أمام توتنهام الإنجليزي في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي وأمام يوفنتوس في دور الثمانية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بول بوجبا يظل رقم واحد عند زيدان في منطقة خط الوسط ولكن هناك عدة بدائل في القائمة مثل إيركسن نجم توتنهام ولكن فان بيك نجم وسط آياكس دخل ضمن القائمة البديلة للميرينجي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن المشكلة الأولي لريال مدريد في صفقة التعاقد مع بوجبا هي الراتب الضخم الذي سيطلبه اللاعب بالإضافة إلى سعر الصفقة الباهظ في حين قد يكلف سعر فان بيك الملكي 60 مليون يورو فقط.

ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد سيواجه صراع كبير في صفقة التعاقد على فان بيك بعد أن أبدى باريس سان جيرمان الفرنسي اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب نهاية الموسم.