رياضة | تصريح مثير من مدرب فياريال قبل مواجهة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من مدرب فياريال قبل مواجهة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد خافيير كاليخا المدير الفني لفياريال الإسباني على أن الفوز على ريال مدريد الأحد المقبل في الدوري الإسباني يعني بقاء الفريق في الدوري لموسم آخر.

وقال كاليخا في تصريحات في المؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال مدريد : "سنحاول بكافة الطرق الفوز على ريال مدريد في ملعب البرنابيو، الانتصار في هذا الملعب سيعطي لنا دفعة مثالية".

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وأضاف: "الانتصار على ريال مدريد شئ جيد سوف يمنحنا أمل كبير في البقاء ببطولة الدوري لمدة عام آخر وتفادي شبح الهبوط، الانتصار سوف يعني لنا الكثير".

وتابع: "على الرغم من تلقى ريال مدريد هزائم وتراجع مستوى بعض اللاعبين لكن السباق سيكون معقداً للغاية، لديهم أفضل اللاعبين في العالم، فازوا بكل شيء".

واختتم كاليخا تصريحاته قائلاً : "ريال مدريد في ملعبه سوف يحصل على دفعة من جماهيره يجب علينا الحفاظ على الهدوء في اللقاء، ستكون مباراة صعبة على الدفاع لكننا قادرين على التغلب عليهم".