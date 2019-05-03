رياضة | مواجهات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية بالترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية بالترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد دوري الترقى غدا السبت في الثالثة والربع عصرا مباراتين في الجولة العاشرة و الاخيرة بدورة الترقي المؤهلة للقسم الثاني، وذلك بعد أن حسم فريق مالية كفر الزيات الصعود رسميا من الجولة الماضية، والصراع قائم على حصد بطاقة الصعود الثانية بين فريقين البنك الاهلي والسكة الحديد الذي يحصل على راحة هذا الاسبوع.

- البنك الاهلي مع مالية كفر الزيات ولقاء من العيار الثقيل

يصطدم فريق البنك الاهلي صاحب المركز الثالث بقيادة عيد مرازيق برصيد 11 نقطة بنظيره فريق مالية كفر الزيات الصعد للقسم الثاني بقيادة أيمن مجدى برصيد 15 نقطة بعد فوزه الثمين على فريق السكة الحديد بهدفين مقابل هدف في الدقيقة الأخيرة.

ويدخل فريق البنك الاهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على فريق نجمة سيناء بخمسة أهداف مقابل هدف

وفي حالة تحقيق فريق البنك الاهلي الفوز أو التعادل يصعد رسميا للقسم الثاني.

وينتظر فريق السكة تعثر فريق البنك الاهلي ليصعد بجانب فريق مالية كفر الزيات.

Advertisements

وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجه الدور الاول تقدم ماجد عادل للبنك وتعادل رضوان شاكيرى للمالية.

- الشرقية مع نجمة سيناء في لقاء تحاصيل حاصل

يستضيف فريق الشرقية صاحب المركز الرابع بقيادة طارق الصاوي برصيد 4 نقاط الذي حصل على راحة الأسبوع الماضي فريق نجمة سيناء متذيل المجموعة بقيادة محمد قاعود برصيد 4 نقاط وكان النجمة تلقى هزيمة ثقيلة من البنك الاهلي بخمسة أهداف مقابل هدف في الاسبوع الماضي.

ويسعى فريق الشرقية للثأر من خسارته بهدفين مقابل هدف في الدور الاول سجل اسلام أسامة ميسي هدفين النجمة وعبد الله الشناف للشرقية.

ترتيب المجموعة الثانية:-

1- مالية كفر الزيات 15 نقطة

2- السكة الحديد 12 نقطة

3- البنك الاهلي 11 نقطة

4- الشرقية 5 نقاط

5- نجمة سيناء 4 نقاط