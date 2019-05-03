رياضة | بيلا يواجه مياة البحيرة في مباراة الإحتفال بالصعود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيلا يواجه مياة البحيرة في مباراة الإحتفال بالصعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه غدا السبت فريق بيلا الصاعد مؤخرا لدوري الممتاز ب فريق مياة البحيرة في الجولة العاشرة والأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة لدورة الترقي المؤهلة للقسم الثاني.

يدخل بيلا اللقاء وهو علي قمة المجموعة برصيد 14 نقطة وصعودة رسميا للممتاز ب ويسعي الفريق للفوز لتأكيد صدارتة للمجموعة والأحتفال وسط جماهيرة بالصعود ومنح عبد اللطيف الدوماني الفرصة لبعض اللاعبين لتحديد الراحلين واحتياجات الفريق من مراكز إستعدادا للموسم الجديد. Advertisements بينما يدخل مياة البحيرة اللقاء في المركز الخامس والأخير برصيد 5 نقاط ويسعي للفوز لتحسين صورتة في المجموعة وتسويق لاعبية لبيعهم لأندية القسم الثاني وتوفير عائد مادي للفريق في الموسم القادم لمحاولة الصعود للممتاز ب ومواصلة الإنتصارات الأخيرة بعد فوزة علي الحرية المطروحي. ترتيب المجموعة:- 1- بيلا 14 نقطة

2- دكرنس 12 نقطة

3- شبان بدواي 10 نقاط

4- الحرية 8 نقاط

5- مياة البحيرة 5 نقاط

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