رياضة | دورتموند يقترب من ضم نجم البوندسليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورتموند يقترب من ضم نجم البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مسئولو بوروسيا دورتموند الألماني مفاوضاته لحسم صفقة جديدة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن دورتموند يخطط للتعاقد مع جوليان براندت، جناح باير ليفركوزن الألماني، هذا الصيف.

وأكدت الشيكة أن اجتماع سري بين والد براندت ومايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند، للتفاوض بشأن الانتقال، مؤكدة أن دورتموند بمثابة الوجهة المثالية للدولي الألماني، الذي يطمح للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.