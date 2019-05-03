رياضة | طبيب منتخب تونس يكشف موعد عودة فرجاني ساسي للمشاركة في التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب منتخب تونس يكشف موعد عودة فرجاني ساسي للمشاركة في التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطمئن الجهاز الطبي للمنتخب التونسي الأول لكرة القدم على التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط بعد البرنامج العلاجي الذي خضع له في الفترة الأخيرة عقب الجراحة التي أجراها في تونس.

وأكد الجهاز الطبي للمنتخب التونسي أن اللاعب سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد 12 يومًا عقب انتهاء البرنامج العلاجي.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في مباراة حسنية أغادير المغربي في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الافريقية والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.