رياضة | أمير مرتضى: لاعبو الزمالك تعاهدوا على تخطى النجم والتأهل لنهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: لاعبو الزمالك تعاهدوا على تخطى النجم والتأهل لنهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن لاعبي الفريق تعاهدوا على العودة من تونس ببطاقة التأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية بعد تخطي مباراة العودة أمام النجم الساحلي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وأضاف أمير أنه يثق في لاعبي الزمالك ورجولتهم في المباراة، مشيرا إلى أنهم لا يركزون إلا في المباراة فقط من أجل إسعاد جماهير الزمالك.

كما أشار المشرف على الكرة بالزمالك إلى أنه يطمئن جماهير الزمالك بأن الفريق جاهز لمباراة النجم الساحلي ويركز تماما في اللقاء المهم وسيحقق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل للنهائي.

وغادرت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك القاهرة في الحادية عشرة صباح اليوم الجمعة متوجهة إلى تونس استعدادا لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي في سوسة بإياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة إقامتها مساء يوم الأحد المقبل.