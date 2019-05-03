رياضة | رد ناري من أيمن حفني على جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من أيمن حفني على جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك للإدارة ما ذكره السويسري كريستيان جروس بشأن عدم جاهزيته للمشاركة في المباريات وخضوعه لبرنامج تدريبي طوال الفترة الماضية.

وكان جروس قد أكد في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الذهاب أمام النجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية أن عدم مشاركة حفني يرجع لعدم جاهزيته.

وأكد اللاعب أنه يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع الفريق ولا يعاني من أي إصابة ولم يطلب منه المدرب أساسًا المشاركة في برنامج منفرد ولم يخبره أنه غير جاهز من الناحية الطبية، مشيرًا إلى أن استبعاده من المباريات طوال الفترة الماضية أمر فني يرجع إلى المدرب وعدم رغبته في منحه الفرصة.