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رياضة | ميسي أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في جولة ذهاب نصف نهائي .

 

وتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد بالجائزة، عن أدائه في مباراة برشلونة وليفربول بملعب "كامب نو".

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وتنافس ميسي مع زميله الأوروجوياني لويس سواريز، وثنائي أياكس أمستردام الهولندي، دوني فان دي بيك، وماتياس دي ليخت.

 

سجل ميسي هدفين في شباك ، وأحرز سواريز هدفًا، أما دوني فان دي بيك فقاد أياكس للفوز بهدف سجله في شباك توتنهام، وقدّم دي ليخت مستوى مميزًا في تلك المباراة.

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