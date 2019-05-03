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الامارات | نادي برشلونة لمحمد صلاح: نراك الأسبوع المقبل

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه الحساب الرسمي لفريق برشلونة الإسباني على موقع التواصل الإجتماعي توتير، رسالة إلى اللاعب الدولي المصري وهداف فريق الإنجليزي محمد صلاح، وذلك قبل مواجهة الفريقين في إياب الدور نصف النهائي لبطولة والمقرر إقامتها في معقل النادي الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي صورة لهدافي الفريقين الأرجنتيني ليونيل ، والمصري محمد صلاح، وهما يتصافحان قبل المباراة وقال “نراك في الإسبوع المقبل” كما تم وضع صورة علمي مصر والأرجنتين وهما جنسيتي اللاعبين، ويحتاج الفريق الإنجليزي إلى الفوز برباعية نظيفة في مباراة الأياب لكي يصعد إلى نهائي البطولة عقب خسارته بثلاثية في مباراة الذهاب بفضل الموهبة الأرجنتينية ميسي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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