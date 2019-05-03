شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ الثنائي المتألق محمود تريزيجيه وأحمد حجازي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، اللاعب الدولي محمود تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، بعدما تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية بالدوري التركي.

وجاء اختيار «تريزيجيه» ضمن التشكيلة المثالية للدوري التركي، بعد الأداء المميز والأرقام التي حققها مع فريقه الذي يأتي في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة.

كما هنأ اتحاد الكرة اللاعب الدولي أحمد حجازي، مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، عقب حصوله على لقب أفضل لاعب في صفوف فريقه للمسوم الجاري 2018-2019، بحسب استفتاء الجماهير.