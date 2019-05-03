شكرا لقرائتكم بدون تأشيرة إسرائيل.. الأولمبى فى رام الله 15 يونيو لمواجهة فلسطين ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب إلى فلسطين يوم 15 يونيو لمواجهة المنتخب الفلسطينى ودياً فى رام الله يوم 16 من نفس الشهر. منتخب مصر الأوليمبي يواجه فلسطين استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020. Advertisements كما يخوض منتخب مصر الاوليمبي وديتين فى شهر يونيو يومى 9 و 11 أمام أوزباكستان على ملعب الأخير. وكان شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لا صحة لما يتردد عن دخول المنتخب المصري لرام الله بتأشيرة إسرائيلية".

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