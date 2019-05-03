شكرا لقرائتكم مباراة المصرى وبيراميدز فى موعدها الأحد بلا تعديلات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اتحاد الكرة أن مباراة بيراميدز والمصرى لن يتم تقديمها 24 ساعة بعد تأخر الموافقات، ليتأكد إقامتها بعد غد الأحد، على استاد الجيش فى السويس.

كانت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة تسعى لتقديم مباراة بيراميدز والمصرى، لتقام غدا السبت بدلاً من الأحد، وذلك لتضارب موعدها مع مباراتى الأهلى ونجوم إف سى بالدورى المصرى، والنجم الساحلي والزمالك في نفس اليوم السابعة والتاسعة مساءاً على الترتيب، بالإضافة إلى إجراء محاولات لنقل نقل اللقاء إلى استاد الدفاع الجوى.

وأوضح اتحاد الكرة أنه حتى الآن لم يصل رد من المصرى وبيراميدز بشأن هذه التعديلات، من أجل الحصول على الموافقات الأمنية النهائية، ولذلك تقرر التراجع عن تلك الفكرة.