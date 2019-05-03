شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات تحسم مواعيد المباريات المتبقية فى الدورى الاثنين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين مواعيد مباريات الدورى يوم 6 مايو الموافق الاثنين المقبل.

جاء تحديد لجنة المسابقات يوم الاثنين المقبل، انتظاراً لنتيجة لقاء الزمالك أمام النجم الساحلى التونسى على ستاد الملعب الأوليمبي بـ"سوسة" يوم الأحد المقبل فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية، خصوصا أنه بعدها ستتضح الرؤية أكثر سواء فاز أبناء ميت عقبة أو خسروا.

كانت العديد من الأندية طالبت اتحاد الكرة ضروة حسم مواعيد المباريات المتبقية بالدورى لتحديد موقفهم بمنح اللاعبين راحة أو الاستعداد للمباريات، لاسيما أن أوشك على الانتهاء.