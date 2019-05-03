شكرا لقرائتكم خالد الدوخي: كان يجب على الحكم طرد سانوغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف خالد الدوخي، مقيم الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه كان على الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا طرد لاعب الاتحاد سانوغو في بداية الشوط الأول من نهائي كأس الملك الذي كسبه التعاون بنتيجة 2-1.

وقال الدوخي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: كان على الحكم إشهار البطاقة الحمراء في الدقيقة 23 للاعب الاتحاد سانوغو، وذلك لتدخله ضد لاعب التعاون بكامل جسمه، الأمر الذي عرض سلامة لاعب التعاون للخطر، ولابد من تدخل تقنية الفيديو "فار" في الحالة، إلا أن الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء.

وأضاف: بخصوص هدف الاتحاد، كان صحيحا لأن المهاجم بريوفيتش تمركزه كان سليما، بينما معظم قرارات الحكم صحيحة بالرغم من وجود حالات تسلل عديدة، ولم تساهم القرارات في تغيير نتيجة اللقاء، ومستواه كان جيدا، وشخصيته قوية، خاصة أنه من أفضل الحكام عالميا وأدار افتتاح ونهائي كأس العالم في روسيا 2018.

وواصل: لم تكن هناك حالة تسلل في هدف التعاون الأول، وأيضا لم تكن هناك ركلة جزاء لمصلحة التعاون في الدقيقة 65، لأن توامبا دفع لاعب الاتحاد.