شكرا لقرائتكم محمد القاسم: جهدنا لم يذهب عبثاً.. والقادم أفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد محمد القاسم، رئيس مجلس إدارة التعاون، أن الفوز بكأس الملك جاء بعد عملية بناء دامت أكثر من 5 أعوام، مضيفاً بأن تحقيق البطولة يعد قطف أول الثمار.
وقال القاسم في تصريح لـ"في المرمى" بعد الفوز بكأس الملك: سعيدون لأن جهدنا لم يذهب عبثاً، فقد قمنا ببناء هذا الفريق منذ أكثر من 5 اعوام، والجماهير صبرت علينا.
وأضاف القاسم: قطفنا أول الثمار بالفوز في النهائي أمام الاتحاد، وجميع أعضاء المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة ساهموا في هذا الإنجاز، كما أني أهدي البطولة لعائلتي وللجماهير.
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