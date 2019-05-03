شكرا لقرائتكم تشيلسي يتعادل مع فرانكفورت في ألمانيا بهدف بيدرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم تشيلسي الانجليزي خطوة هامة نحو بلوغ المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما اقتنص تعادلا إيجابيا 1 - 1 بطعم الفوز من مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وبادر الفريق الألماني بالتسجيل في الدقيقة 22 عن طريق نجمه لوكا يوفيتش، عبر ضربة رأس رائعة من متابعة لتمريرة عرضية من جهة اليسار عن طريق زميله فيليب كوستيتش. ووضع اللاعب الصربي الكرة على يسار الإسباني كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى الفريق اللندني، الذي حاول إبعاد الكرة دون جدوى لتسكن شباكه.

لم يهنأ فرانكفورت بتقدمه كثيرا، بعدما أدرك الإسباني بيدرو رودريجيز التعادل لتشيلسي في الدقيقة 45، عبر تسديدة متقنة من داخل المنطقة، وضع من خلالها الكرة على يسار كيفن تراب حارس أصحاب الأرض.

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وبات يكفي تشيلسي التعادل السلبي في لقاء العودة الذي سيقام بملعبه "ستامفورد بريدج" بالعاصمة لندن يوم الخميس القادم لاجتياز بطاقة التأهل للمباراة النهائية التي ستجرى على الملعب الأولمبي بالعاصمة باكو في 29 مايو الجاري.

في المقابل، أصبح يتعين على فرانكفورت، الممثل الوحيد للكرة الألمانية حاليا في المسابقات القارية، الفوز بأي نتيجة، أو التعادل الإيجابي بنتيجة تزيد على 1 - 1، إذا أراد استمرار مغامرته في المسابقة.

يذكر أن الفائز في تلك المواجهة سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين أرسنال الانجليزي وفالنسيا الإسباني.