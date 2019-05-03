شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يرحل أحمد على هداف الدورى عن المقاولون الصيف المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار المستوى الرائع الذى ظهر به أحمد على مهاجم المقاولون العرب هذا الموسم إعجاب وتقدير الجميع فى الشارع الكروى، خاصة أن اللاعب الذى سبق له ارتداء قميص أكثر من نادٍ محلى، على رأسهم الزمالك والإسماعيلى، يُقدم عروضاً رائعة مع ذئاب الجبل رغم أن عمره حالياً 34 عاماً.

فى التقرير التالى يطرح ”الخليج 365” عدة تساؤلات بشأن مستقبل أحمد على وعدة أمور أخرى.

س: ما عدد أهداف أحمد على فى الدوري حالياً؟

ج: 17 هدفاً يتصدر بها قائمة هدافى الدورى قبل اسابيع قليلة من انتهاء المسابقة المحلية.

س: هل تلقى أحمد على عروضاً للرحيل عن المقاولون العرب؟

ج: نعم.. تلقى عروضاً كثيرة خلال الفترة الماضية عقب تألقه اللافت للنظر مع المقاولون، وأبرزها من بيراميدز والمصرى، بجانب عروض من أندية خارجية بعضها خليجى والآخر من دوريات فى شمال أفريقيا.

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س: وماذا عن موقف المقاولون العرب من هذه العروض؟

ج: مسئولو النادى رفضوا هذه العروض وأعلنوا تمسكهم باللاعب لحاجة الفريق لجهوده.

س: ماذا عن أبرز الأندية التى لعب لها أحمد على؟

ج: عدة أندية محلية فقد لعب لنادي غزل شبين خلال تجربة الناشئين ثم أنبي وبترول اسيوط والاسماعيلي والهلال السعودي ووادي دجلة والمقاولون.

س: ماذا عن بطولاته مع الأندية التى لعب لها ؟

ج:حصد أحمد على مع فريق الهلال السعودى كأس ولى العهد السعودي 2010-2011 والدوري السعودي 2010-2011 وتوّج مع الزمالك ببطولة الدورى الممتاز 2014-2015 وكأس مصر 2013، 2014 .

س: ماذا عن تجربته مع منتخب مصر؟

انضم أحمد علي للمنتخب الأول للمرة لأولى تحت قيادة حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للفراعنة فى مباراة ودية بين مصر ومنتخب الكونغو الديمقراطية فى 11 أغسطس 2010 وأحرز هدفين فى اللقاء الذى انتهى بفوز الفراعنة 6–3 ، ثم اشترك أحمد على فى دورة حوض النيل 2011 الودية محرزًا هدفين للمنتخب المصرى الذى توج بلقب البطولة.