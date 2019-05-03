أحمد أبو مسلم لـسوبر كورة: كارتيرون اتظلم ووصل نهائى أفريقيا بميدو جابر ومحارب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص موقع "سوبركورة" على إجراء حوار خاص مع أحمد أبو مسلم، ظهير أيسر الأهلى السابق، أحد اللاعبين البارزين فى مركزه، خاصة مع الجيل الذهبى لمنتخب الشباب الذى حصل على برونزية بطولة العالم 2001 بالأرجنتين، للحديث عن أزمة الظهير الأيسر فى منتخب مصر وتقييمه لأداء الأهلى فى الفترة الحالية، لقراءة الحوار بالكامل اضغط هنا..

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