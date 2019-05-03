المنتخب الأوليمبى يسافر فلسطين 15 يونيو لمواجهتها ودياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب إلى فلسطين يوم 15 يونيو لمواجهة فلسطين ودياً فى رام الله يوم 16 من نفس الشهر. ويستعد منتخب مصر الأوليمبى لتصفيات أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. كما يخوض منتخب مصر الأوليمبى وديتين فى شهر يونيو يومى 9 و11 أمام أوزباكستان على ملعب الأخير.

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