شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقصى جنوب أفريقيا وتواجه مالى فى نصف نهائى محاكاة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق منتخب مصر فوزا كبيرا على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور الثمانية بنموذج محاكاة بطولة أفريقيا، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 27 أبريل حتى 4 مايو 2019، على ملاعب مركز شباب الجزيرة، بمشاركة 24 جالية أفريقية تمثل 24 منتخبا أفريقيا من الدول المتأهلة لبطولة امم افريقيا 2019.

ولعب منتخب مصر مباراة قوية بقيادة المدير الفني ماهر حمزة والمدرب العام أحمد نحلة ليتأهل لدور الـ 4 لمواجهة فريق مالي الذي تغلب على فريق غينيا بهدف نظيف.

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وأحرز أهداف منتخب مصر الثلاثة محمود تامر وعبد الرحمن سيد ويوسف حسن الذي تألق طوال شوطي المباراة.