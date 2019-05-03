شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ينعى لاعبة يد الأهلي نور أحمد كمال حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، وجميع العاملين باللجنة الأولمبية، فقيدة الرياضة المصرية لاعبة كرة اليد بالنادي الأهلى نور أحمد كمال حافظ التى وافتها المنية أمس الخميس. وعبر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص حزنه ومواساته لأسرة اللاعبه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان ويتغمد الفقيدة بالرحمة والمغفرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ينعى لاعبة يد الأهلي نور أحمد كمال حافظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.