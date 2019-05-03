شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة بيراميدز والمصرى الأحد بعد صعوبة تقديمها 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولو اتحاد الكرة إن مباراة بيراميدز والمصرى ستقام فى موعدها مساء الأحد المقبل باستاد الجيش بالسويس بعد تأخر الحصول على موافقات تقديمها 24 ساعة لتقام يوم السبت.

وشهدت الساعات الماضية محاولات مكثفة لتقديم لقاء بيراميدز 24 ساعة ليقام السبت بدلا من الأحد بسبب إقامة مباراتى الأهلي والنجوم والنجم الساحلي والزمالك فى نفس اليوم السابعة والتاسعة مساءً على الترتيب، مع إمكانية نقل اللقاء إلى استاد الدفاع الجوى.

وأشار مسئولو الجبلاية إلى حتى اللحظة لم يصل رد من بيراميدز أو المصرى بشأن تعديل موعد اللقاء، مؤكدا أنه طلب الموافقة الرسمية من الطرفين مع موافقة الأمن على نقل اللقاء للقاهرة وإقامته فى الدفاع الجوى، وبالتالي التعديل حاليا سيكون صعبا خاصة وأن الوقت بسيط للغاية وسيتم إقامة اللقاء بموعده يوم الأحد فى السويس بصورة طبيعية خاصة أن الموافقات تأخرت كثيرا.